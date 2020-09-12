فريق إيناكتس الأزهر يحصد المركز الأول على مستوى الجامعات فى ريادة الأعمال

استطاع فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يحقق المعجزة من خلال أول مشاركة له فى مسابقة ريادة الأعمال المحلية؛ حيث حصل الفريق على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، متفوقًا على 56 فريقًا، يمثلون 56 جامعة مصرية، وتأهل لينال شرف تمثيل مصر (ممثلًا وحيدًا لمصر) فى المسابقة العالمية.





وأوضح المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن الفريق نافس فى المسابقة العالمية مع فرق من 32 دولة من مختلف قارات العالم.

واستطاع فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يتخطى حدود المحلية، ويصل إلى العالمية؛ وذلك بتحقيقه المركز الأول على مستوى جميع فرق العالم المشاركة فى المسابقة العالمية، وذلك بتحقق لقب بطل العالم فى المسابقة الدولية العريقة، التى تجرى كل عام باستمرار منذ فترة طويلة، متفوقًا على فرق كلٍّ من: كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل، وجميع الفرق المشاركة هذا العام، والتى بلغ عددها 32 فريقًا يمثلون أعرق الجامعات فى بلدانهم.

كما أوضح بيان المركز الإعلامى أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل الدعم الكبير والرعاية المستمرة التى قدمت للفريق من جميع المسئولين فى مؤسسة الأزهر الشريف العريقة؛ وفى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وكذلك بفضل المتابعة المستمرة واللامحدوة من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، مما كان له الأثر الأكبر فى الحصول على المركز الأول على مستوى العالم، كما حظى الفريق برعاية الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وأضاف البيان أن الدكتور جمال سلطان، المشرف الأكاديمى على الفريق قدم الشكر هو وجميع أعضاء الفريق من الطلاب والطالبات أعضاء فريق إيناكتس الأزهر إلى جميع المسئولين بمؤسسة الأزهر الشريف، وفى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وكذلك جميع المسئولين بجامعة الأزهر، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق حسن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وجميع نواب رؤساء الجامعة الحاليين والسابقين، وجميع السادة العمداء وجميع منسوبى الجامعة، كما يتمنى جميع المسئولين وأعضاء الفريق أن يكون هذا الإنجاز خطوة يسيرة نحو نهضة مصر وتقدمها ورفعتها؛ حتى تصل إلى المكانة المرموقة، والتى يتمناها جميع المصريين الشرفاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.