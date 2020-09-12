الأوقاف : انطلاق دورتين تأهيليتين للأئمة الجدد بمعسكر أبى بكر الصديق اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق الدورتين التأهيليتين الخامسة والسادسة للأئمة الجدد بمعسكر "أبو بكر الصديق" بالإسكندرية، اليوم السبت إلى الإثنين 14 / 9 / 2020، ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر، وتنمية المهارات المتنوعة لدى الأئمة، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وقد بدأ معسكر أبى بكر الصديق بالعصافرة بمدينة الإسكندرية مساء أمس الجمعة فى استقبال المتدربين، على أن تبدأ المحاضرات فى تمام العاشرة صباحًا.

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