رئيس قطار المنصورة لـ دوت الخليج : أنا غلطت وبعتذر عن اللى حصل

قال عادل فاروق، رئيس قطار المنصورة، إنه يقدم اعتذاره للقوات المسلحة المصرية وكافة المؤسسات العسكرية بصفة عامة وللمجند الذى حدث معه التجاوز بصفة خاصة، مؤكدا أنه لم يقصد أى شئ وأنه معترف بالخطأ حيال المجند.





وأوضح فاروق فى تصريح لـ دوت الخليج": "كنت فى أحد العربات المكيفة بالقطار، لمتابعة شكوى من أحد الركاب بوجود شخص يدخن، وفوجئت أثناء متابعة المشكلة بمن يبلغنى بأن هناك مشادات بين زميلى عادل صلاح وأحد المجندين فى آخر عربة القطار، وعند وصوله أبلغه زميله بأن المجند لا يريد دفع ثمن التذكرة".

وتابع قائلا: "طلبت من المجند إبراز استمارته ولكنه أبلغنى بأنه لم يملكها، فطلبت منه ثمن نصف تذكرة وهى 22 جنيها من طنطا لبنها، ولكنه رفض دفعها فحدثت مشادة بينى وبينه"، مؤكدا أن ما حدث منى كان مجرد زلة لسان "أنا بعتذر على ده والله أنا مابقصد حاجة".

وأشار إلى أن السيدة الأصيلة قامت بدفع ثمن التذكرة، مضيفا أن الفيديو به أجزاء مقطتعة

وأكد عادل فاروق أن معاملتهم مع المواطنين فى القطارات تسير بشكل جيد، وأن ما حدث خطأ وأعتذر عنه وأريد أن أتقدم لوزير النقل بالاعتذار أيضا.

وطلب رئيس قطار المنصورة، من الفريق كامل الوزير، وزير النقل بقبول اعتذاره عن ما حدث، وأن ما حدث يعتبر خطأ ولن يتكرر مرة أخرى.