وأوضح فاروق فى تصريح لـ دوت الخليج": "كنت فى أحد العربات المكيفة بالقطار، لمتابعة شكوى من أحد الركاب بوجود شخص يدخن، وفوجئت أثناء متابعة المشكلة بمن يبلغنى بأن هناك مشادات بين زميلى عادل صلاح وأحد المجندين فى آخر عربة القطار، وعند وصوله أبلغه زميله بأن المجند لا يريد دفع ثمن التذكرة".
وتابع قائلا: "طلبت من المجند إبراز استمارته ولكنه أبلغنى بأنه لم يملكها، فطلبت منه ثمن نصف تذكرة وهى 22 جنيها من طنطا لبنها، ولكنه رفض دفعها فحدثت مشادة بينى وبينه"، مؤكدا أن ما حدث منى كان مجرد زلة لسان "أنا بعتذر على ده والله أنا مابقصد حاجة".
وأشار إلى أن السيدة الأصيلة قامت بدفع ثمن التذكرة، مضيفا أن الفيديو به أجزاء مقطتعة
وأكد عادل فاروق أن معاملتهم مع المواطنين فى القطارات تسير بشكل جيد، وأن ما حدث خطأ وأعتذر عنه وأريد أن أتقدم لوزير النقل بالاعتذار أيضا.
وطلب رئيس قطار المنصورة، من الفريق كامل الوزير، وزير النقل بقبول اعتذاره عن ما حدث، وأن ما حدث يعتبر خطأ ولن يتكرر مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس قطار المنصورة لـ دوت الخليج : أنا غلطت وبعتذر عن اللى حصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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