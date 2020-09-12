اليوم .. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

وذكر بيان صادر أمس عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الغرض الأساسى من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق هو تقليل اغتراب الطالب، بحيث يلتحق بالكلية التى قبل بها بناء على نتيجة مكتب التنسيق، ولكن فى أقرب مكان متاح له في، وليس الغرض من تقليل الاغتراب تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه من جديد.
وأشار البيان إلى أن قواعد تقليل الاغتراب على النحو التالي، أولا التحويل بين الكليات، والتحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وأنه لا توجد تحويلات ورقية، وأن يكون التحويل لمرة واحدة فقط، مع استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التى أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، وأن المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.
أما بالنسبة بالتحويل بين المعاهد، يسمح للطالب الذى ترشح لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك فى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع، كما أنه لا توجد تحويلات ورقية، وأن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.
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