قرارات جديدة من وزارة النقل بعد واقعة "سيدة القطار"

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، عدم تحصيل أي شيء من مجندي الجيش والشرطة، إذا كانوا يرتدون الزي الرسمي.

وأشارت الهيئة في قرارها، إلى أنه في حالة عدم ارتداء الزي الرسمي، يجب على الشخص إبراز ما يثبت شخصيته، وانتمائه لهاتين المؤسستين للحصول على هذه الميزة.

وأوضحت، أن ذلك يسري على استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.