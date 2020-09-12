نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جديدة من وزارة النقل بعد واقعة "سيدة القطار" في المقال التالي
وأشارت الهيئة في قرارها، إلى أنه في حالة عدم ارتداء الزي الرسمي، يجب على الشخص إبراز ما يثبت شخصيته، وانتمائه لهاتين المؤسستين للحصول على هذه الميزة.
وأوضحت، أن ذلك يسري على استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.
وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزي العسكري، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسري غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر في بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".
ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع: "هي من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندي يتعرض لهذا الموقف..هي أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصري.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة في كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".
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