فيديو.. محافظ الغربية يشكر سيدة القطار ويؤكد دعمها فى عملها وحياتها الأسرية

وأشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، خلال اتصال هاتفى بـ"صفية أبو العزم" بموقفها البطولى، فضلا عن اعتراضها على محاولة تسليمه لنقطة الشرطة من قبل الكمسرى ومشرف القطار لعدم توافر النقود معه وعدم قدرته على سداد قيمة التذكرة.

وأكد المحافظ دعمه لها فى عملها وحياتها الأسرية متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محافظ الغربية فى نهاية المكالمة، أن هذه السيدة والأم المصرية الأصيلة والمعلمة الفاضلة تبعث برسالة طمأنينة لجميع المصريين بأن هناك معلمين ومعلمات هم قدوة لأبنائنا الطلاب وقادرين على بث حب الوطن فى نفوسهم.

وأشار إلى أن موقف السيدة صفية هو مثال يجب أن يحتذى به الجميع فقد ضربت أروع الأمثلة فى الوطنية واحترام قيمة الجيش المصرى، مؤكدا دعمه لها فى مجال عملها ومتمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.