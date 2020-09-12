فيديو : محمد ناصر 60 ألف يورو .. مستندات توضح مرتبات مذيعى الإخوان فى تركيا

وأوضح أديب، خلال تقديمه حلقة أمس الجمعة، من برنامج "الحكاية"، الذى يعرض عبر فضائية "mbc مصر"، أن محمد ناصر، الذى يعمل فى قناة مكملين الإخوانية يتقاضى 60 ألف يورو، وحمزة زوبع يحصل على 45 ألف يورو، بينما يحصل عبد الله الشريف على 120 ألف يورو، لافتا إلى أن هذا "غير الشقق والعربيات". واستغرب عمرو أديب: "مين بيدفع الفلوس دى، وواضح إن أيمن نور كريم معاكم أوى". Advertisements وأكد أديب، أن القنوات الداعمة للجماعات الإرهابية مثل الجزيرة وغيرها من القنوات الموجودة فى تركيا، تهدف لأن تصبح مصر فى مرحلة اللا دولة.

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