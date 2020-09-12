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مائل للحرارة ورطب .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم : عظمى القاهرة 35

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أ ش أ 2020-09-12 07:29 0 تبليغ

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم السبت نهارا- شبورة مائية صباحا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة ، شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنسط احيانا على السواحل الشرقية - طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجة البحرى - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد - معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 23

السلوم 31 22

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

الاسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 32 22

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رأس سدر 36 25

نخل 37 20

نويبع 36 29

طابا 35 25

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 38 25

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 43 28

ادفو 41 27

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد42 28

شلاتين 38 29

ابو رماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة36 30

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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