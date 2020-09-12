مائل للحرارة ورطب .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم : عظمى القاهرة 35

حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجة البحرى - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد - معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 33 24
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 23
السلوم 31 22
سيوة 36 23
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 36 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 22
رأس سدر 36 25
نخل 37 20
نويبع 36 29
طابا 35 25
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 39 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 38 25
سوهاج 38 27
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 43 28
ادفو 41 27
أبوسمبل 42 26
الوادى الجديد42 28
شلاتين 38 29
ابو رماد 37 29
حلايب 35 30
رأس حدربة36 30
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