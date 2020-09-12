موجز السوشيال.. أحمد السعدني ديانج هرب يا خطيب.. وأول تعليق من وليد سليمان

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

صلاح عبدالله لـ سيدة القطار: مدي ايديكي نحب عليها ياسِت صفية.. شاهد

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة للسيدة صفية ابو العزم " سيدة القطار " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

إلهام شاهين تشارك جمهورها بعدة صور لها مع شقيقها وخطيبته.. شاهد

نشرت الفنانة الهام شاهين عدة صور لها مع شقيقها وخطيبته وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

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