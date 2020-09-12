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موجز السوشيال.. أحمد السعدني ديانج هرب يا خطيب.. وأول تعليق من وليد سليمان

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نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

صلاح عبدالله لـ سيدة القطار: مدي ايديكي نحب عليها ياسِت صفية.. شاهد

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة للسيدة صفية ابو العزم " سيدة القطار " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

إلهام شاهين تشارك جمهورها بعدة صور لها مع شقيقها وخطيبته.. شاهد

نشرت الفنانة الهام شاهين عدة صور لها مع شقيقها وخطيبته وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

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شاهد.. أول تعليق من وليد سليمان عقب الفوز على الإسماعيلى

نشر وليد سليمان لاعب النادى الأهلي، صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " اثنا الاحتفال ب هدف اليو بادجى فى شباك نادى الإسماعيلى.

أحمد السعدنى: ‏الواد ديانج هرب يا خطيب.. شاهد

نشر الفنان احمد السعدنى تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب السعدنى " ‏الواد ‎#ديانج_هرب_يا_خطيب ده جامد قوي يا جماعة".

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كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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