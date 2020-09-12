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انتهاء الموجة الـ 16 لإزالة التعديات الثلاثاء المقبل

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تنتهي الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة يوم الثلاثاء المقبل، وإزالة الحالات التى لم تثبت جدية في استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين. 

وكانت أشارت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية،  إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى نهاية أغسطس من إزالة أكثر من ١٥٤٢٠ حالة تعدٍ منها ١١٤٢٠ حالة تعدٍ على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو ٢،٩ مليون متر مربع منها ٤٢٢ ألف متر بالقاهرة، و٣٧٦ ألف متر بالغربية، و٢٩٦ ألف متر بقنا، و٢٣٤ ألف متر بالإسماعيلية، و١٤٥ ألف متر بالسويس، و١٠٨ آلاف متر بالمنيا و١٠٥ آلاف متر بأسوان.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة أكثر من 4 آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها ٢١١ ألف فدان منها ١٢٧ ألف فدان بالمنيا، و٦٢ ألف فدان بمطروح، و٥٣٠٠ فدان بالفيوم  و٤٢٠٠ فدان بالوادى الجديد.

 

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الإزالات يتم بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وفقا للقانون للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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