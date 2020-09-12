سكك حديد مصر تعلن عن بدء تعيين ١٥٠ مهندسا و١٠٠٠ فني في...

أعلنت اليوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تعيين ١٥٠ مهندسا و١٠٠٠ فني من التخصصات المختلفة في الفترة من ١٢ - ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠. وأشارت الهيئة عبر الإعلان إلى أنه سيتم طبع طلب التقدم لشغل الوظيفة من الموقع الإلكتروني بالهيئة واستيفاء بياناته وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة وهى: المؤهل الدراسي شهادة الميلاد بالكمبيوتر بطاقة الرقم القومى (سارية) شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت شهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة (عام 2020) Advertisements كارينه نقابة المهندسين حديث (عام 2020) عدد 4 صور شخصية 4*6 صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد أصل الحوالة البريدية رقم التليفون المحمول الشخصى للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس آب على أن يتم مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة من 27 -29 /9 /2020 لتحديد مكان ومواعيد بداية الاختبارات، وسيتم الإعلان عنها يوم 29/9/2020 على بوابة الحكومة الإلكترونية وسيتم إرسال رسالة عن طريق الواتس آب الخاص بالمتقدم لتأكيد موعد ومكان الاختبـارات. للاطلاع من الرابط

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