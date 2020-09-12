وزارة الصحة تعلن بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا بفاكسيرا

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان أن أول يوم لتجربة لقاح فيروس كورونا فى مصر اليوم السبت، حيث تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعا بشأن لقاح كورونا والتجارب السريرية بمقر شركة فاكسيرا بداخل مبنى المصل واللقاح.

وبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان فإن التجارب السريرية على لقاح كورونا والتى من المقرر إجرائها فى مصر تشترك فيها الوزارة مع شركتى جى 42 للرعاية الصحية وسينوفارم CNBG تستغرق مدة المشاركة فى التجربة نحو 60 يوما وقد تستمر فترة المتابعة للحالات المتطوعة التى حصلت على اللقاح 12 شهرا.

وسيتم احترام خصوصية بيانات المتطوع لإجراء التجارب ولن تتم مشاركتها مع أى جهات مطلقا كما تضمن الاشتراطات حرية انسحاب المتطوع فى أى وقت من التحارب السريرية دونما أى مسؤلية كما لن ينعكس ذلك علي المتابعة الطبية للحالة .

وحول المخاطر التى يمكن التعرض لها جراء المشاركة فى التجارب السريرية للقاح كورونا قالت المصادر قد يحدث بعض التفاعلات الشائعة عند تلقى اللقاح وتشمل آلام متوسطة واحمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم وحمى وصداع وإرهاق وغثيان وقىء وإسهال وسعال وحساسية وآلام فى العضلات والمفاصل وخمول ونوبات تشنجية وعادة ما تكون الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها.