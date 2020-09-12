الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة والرطوبة 83 %

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية ، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83 % .
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة على حلايب وشلاتين.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة ، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة ، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة ، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة ، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
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