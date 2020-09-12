الصحة تكشف طرق حجز موعد الكشف الطبى للمتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو يوضح طرق حجز موعد الكشف الطبي للمتقدمين للترشح لإنتخابات مجلس النواب 2020.

وخصصت وزارة الصحة موقعا الكترونيا لحجز الكشف الطبى للراغبين فى الترشح فى انتخابات مجلس النواب القادمة منعا للتكدس.

وتضمن إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة لترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر، على أن يقوم طالب الترشح لمجلس النواب المقيم خارج مصر التقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي الأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 592 لسنة 2020.

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وحددت وزارة الصحة في قراراها كيفية الكشف الطبي على المرشح حيث يقدم طلب الكشف من المرشح لمجلس النواب ومقيم بالخارج إلى سفارة أو قنصلية مصر المختصة مكانيا، وتحدد السفارة المستشفى المعتمدة لديها للقيام بإجراء الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة.

وتلتزم السفارة أو القنصلية بإعطاء طالب الترشح ما يفيد أنه تقدم للكشف الطبي ليقدمه ضمن مسوغات ترشحه، ويلتزم طالب الترشح بأن يؤدي المقابل المحدد من قبل المستشفى المعتمدة لدى السفارة عن الكشف والفحوصات الطبية، ويتم إجراء الكشف بعد اخذ بصمة ابهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثه له.

ويتم تسليم المرشح نتيجة الكشف الطبي بالسفارة او القنصلية بعد أن تعتمد النتيجة منها ليقوم بتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل معياد غلق باب الترشح.