تقرير أمريكي: تناول الطعام في المطاعم قد يضاعف مخاطر الإصابة بكورونا

ذكر تقرير أمريكي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة أن تناول الطعام في المطاعم أو الذهاب إلى المقاهي قد يضاعف مخاطر إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد.
ولفت التقرير - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إلى وجود مخاطر إصابة كذلك لمن ذهبوا إلى الصالونات أو المكاتب أو النوادي الرياضية أو الأسواق، إلا أن المطاعم كانت مخاطرها أكثر حدة.
وبحسب التقرير، فإن من أظهرت فحوصاتهم نتائج إيجابية لإصابتهم بعدوى كورونا كان من المرجح أنهم تناولوا الطعام بالخارج أكثر بمرتين ممن أظهروا نتائج سلبية.
وأكد أن التعرض المجتمعي والتعامل عن قرب يساهمان بانتشار الوباء بشكل أكبر، مشيرا إلى ضرورة مراعاة جهود تقليل التعرض للفيروس، لا سيما في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، كما يحدث وقت تناول الطعام والشراب.
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