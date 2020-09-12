مصطفي بكرى: شكرا للسيدة المدافعة عن جندي القطار

أشاد الإعلامي مصطفي بكرى بالسيدة التي قامت بدفع أجرة الجندي في القطار . وغرد " مصطفي بكرى " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " رجال الجيش المصري العظيم تاج علي رؤوسنا ، شكرا للمواطنة المصرية التي دافعت عن جندي القطار ، فضربت المثل وأكدت إلتفاف الشعب حول جيشه العظيم " . رغم قرار وزارة النقل بالتحقيق مع الكمسري الذي تجاوز في حق المجند بالتحدث إليه بطريقة غير لائقة، بسبب ثمن التذكرة، الأمر الذي دفع إحدى السيدات إلى دفع ثمن التذكرة للمجند.

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