ليس سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار.. «الكهرباء» تبدأ إجراءات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة أول أكتوبر

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أول أكتوبر القادم، إجراءات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، بعد غلق المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم الطلبات نهاية سبتمبر الحالى، والتى يتم التقديم عليها عبر هذا الرابط اضغط هنا، منذ أعلن وزير الكهرباء فتح باب التقديم من خلالها أول يوليو الماضى.

وكان من المقرر أن تغلق المنصة منتصف أغسطس، لكن إقبال المواطنين الذين يرغبون في التحول من نظام الممارسة إلى المحاسبة على الاستهلاك من خلال العداد الكودى مسبوق الدفع، وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة تلقى الطلبات إلى نهاية الشهر الحالي.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شركات التوزيع بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والتأكد من مطابقتها لشروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وأشار إلى أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل، كان استجابةً لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات، ولا توجد نية لدى الوزارة للتراجع عن استبدال نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وطالب "حمزة"، مقدمى الطلبات بالاستمرار في سداد قيمة "الممارسة" التى يتم تحديدها له من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء، لأن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة.

وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الكهرباء فى 25 أغسطس الماضى، فقد تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا يوضح الإحصائيات إلى تلقتها المنصة الإلكترونية، وأوضح التقرير أنه منذ الأول من يوليو تاريخ تفعيل المنصة وحتى 25 أغسطس. استقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، وتلقت حوالى 570 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية. وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وتستقبل المنصة أيضًا عددًا كبيرًا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية. وأكد الدكتور شاكر، ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم. كما أكد استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020. يذكر أن من أهم الشروط والأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة Advertisements - ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة. - العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضًا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به. - يختلف العداد الكودي عن غيره في سند الملكية فقط، ولا يعتد به كسند ملكية أو سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها لكن يحمل رقم كودي للعداد. الأوراق المطلوبة: بطاقة الرقم القومي، وعقد تملك أو إيجار للوحدة المخالفة، ومحضر ممارسة من فرع الكهرباء، وموافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار، وتوكيل رسمي في حالة تقديم عداد كودي للغير. وبالنسبة يطلب محضر ممارسة يتم التقديم على طلب العداد الكودي من خلال المنصة الوحدة للخدمات الذكية التي أطلقتها القابضة للكهرباء. يُسمح بالتقديم على العداد الكودي لصاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو من خلال أحد الأقارب من الدرجة الأولى وفقًا لبطاقة الرقم القومي. رسوم تركيب العداد الكودي، تختلف حسب نوع العداد. إمكانية السداد الإلكتروني على منصة الخدمات الذكية في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة عن طريق كارت ميزة أو فوري، أو السداد في مركز الخدمة التابع له. يستغرق تركيب العداد 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات، وفي حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يستغرق تقديم الطلب يومًا واحدًا، وعمل المعاينة وإعداد المقايسة وادراجها للسداد 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتنفيذ المقايسة وتركيب العداد 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، ليكون إجمالي الفترة 16 يومًا. عند التقديم على طلب العداد الكودي على الموقع يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

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