وزارة النقل تواصل نقل شحنات القمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل

واصلت وزارة النقل عمليات نقل القمح من ميناء دمياط البحري إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير، بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري في تنشيط نقل البضائع نهريا، حيث نجح الميناء فى تحميل حوالى 3100 طن من القمح على متن 11 وحدة نهرية بارج) قاطرة ومقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، حيث غادروا متجهين إلى صوامع إمبابة.
ووجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط باتخاذ كل التدابير التي تساهم في تيسير جميع الإجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالميناء والتى قامت بأعمال الشحن والتسهيلات والأعمال اللوجيستية.
وأشار الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 78 شاحنة (سيارة نقل) مما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من أهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي بصفة عامة مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بمغادرة هذه الشحنة يكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل مؤخرًا قد بلغ 31 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 8575 طن قمح تقريبًا وهو ما يعادل حمولة 215 شاحنة (سيارة نقل).
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