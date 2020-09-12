الرى: تنفيذ 1079 إزالة على نهر النيل خلال أسبوع

وكان الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، تلقى تقريرا بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات، والتى تضمنت تنفيذ 280 ألفا و214 إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015، فضلا عن إزالة 1079 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجارى.

وقام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 330 إزالة، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 686 إزالة على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 63 إزالة على منافع الصرف.

وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع قام بتنفيذ 330 إزالة من بداية شهر سبتمبر الجارى وعلى مدار 10 أيام شملت محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56 ألفا و84 إزالة.

من جانبه، قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى إن القطاع قام بإزالة 686 مخالفة خلال الأسبوع الماضى من شهر سبتمبر بمحافظات: القليوبية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا، الشرقية، الفيوم، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة، ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى 146 ألفا و502 إزالة.

وفى سياق متصل، أكد المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجارى بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 63 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية على مستوى محافظات: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، دمياط، أسيوط، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه 77 ألفا و628 إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015.

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جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.