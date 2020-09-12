سكك حديد مصر تعلن عن فرص عمل .. تعرف عليها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تعيين 150 مهندسا و1000 فنى من التخصصات المختلفة فى الفترة من 12 - 26 سبتمبر 2020.



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تعيين 150 مهندسا و1000 فنى من التخصصات المختلفة فى الفترة من 12 - 26 سبتمبر 2020. جاء ذلك خلال صفحة وزارة النقل، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة منشورة على موقع البوابة الحكومية من هنا





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