نقل 3100 طن قمح على متن 11 وحدة نهرية لصوامع إمبابة

وبحسب بيان لوزارة النقل، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، نجح الميناء فى تحميل حوالى 3100 طن من القمح على متن 11 وحدة نهرية "بارج" قاطرة ومقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، وغادروا متجهين الى صوامع إمبابة.
ووجه وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط باتخاذ جميع التدابير التى تساهم فى تيسير الإجراءات المتعلقة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالميناء.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الشحنة تعادل حمولة 78 شاحنة "سيارة نقل"، مما يسهم فى تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث، لافتًا إلى أن النقل النهرى يعتبر من أهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة، إضافة إلى مساهمته فى خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائى بصفة عامة مما يعطى ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه بمغادرة هذه الشحنة يكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل مؤخرًا 31 وحدة نهرية "بارج" قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 8575 طن قمح تقريبًا، وهو ما يعادل حمولة 215 شاحنة.
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