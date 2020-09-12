فيديو .. مفتى الجمهورية يوضح أحكاما استثنائية للأطباء بشأن جمع الصلوات

أوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه تم إجازة جمع التقديم لصلاتى الظهر والعصر للأطباء خلال تواجدهم فى غرف العمليات لفترات طويلة، وكذلك تم إجازة "جمع تأخير" لصلاتى المغرب والعشاء.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطبيب يقوم بصلاة الظهر والعصر جمع تقديم قبل دخوله غرفة العمليات، ونفس الأمر مطبق على المغرب والعشاء جمع تأخير. وقال المفتى: "كل موظف أمين، وسوف يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن العمل الذى يؤديه، وسوف يسأل الجميع عن هذه الوظيفة كونها أمانة فى أعناقنا وعلى الجميع أن يؤديها بإتقان".

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