عاجل .. محافظ القليوبية : الأراضى الزراعية ثروة نادرة والتعدى عليها جريمة

قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن مخالفات البناء تمثل تكريسا للعشوئيات وهو ما يمثل وصمة فى الجبين، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تواصل التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية.





وأضاف الهجان، خلال مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، أن التعدى على الأراضى الزراعية تعد على الأجيال القادمة، مؤكدا أن الأراضى الزراعية ثروة نادرة والتعدى عليها جريمة. وأوضح أن أكثر المناطق التى تشهد مخالفات البناء بالقليوبية بمدينتى بنها والخصوص، لافتًا إلى أنه تم تلقى 112 ألفًا و721 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن.

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