بث مباشر .. مدبولى يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين بالقليوبية

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، والإعلاميين فى القليوبية، لعرض نتائج وجهود الحكومة فيما يتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.





وفى سياق آخر، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تصدير مصر الكهرباء لدول أوربية بسعر مدعم أقل من السعر المحلى، مؤكدا أنه لا يوجد أى ربط كهربائى بين مصر و أى دولة أوروبية حتى الآن.

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