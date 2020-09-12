عاجل .. رئيس الوزراء : مصر فقدت 90 ألف فدان أرض زراعية من 2011 حتى الآن

وأضاف مدبولى خلال لقاء له مع عدد من الإعلاميين بمحافظة القليوبية، أن غض البصر عن المشاكل لا يعنى اختفائها، وأن مصر فقدت 400 ألف فدان على مدار سنوات، منهم 90 ألف فدان من عام 2011 حتى الآن من أخصب الأراضى الزراعية فى العالم.
وتابع مدبولى، أن تكلفة إصلاح الفدان الواحد بالصحراء يصل لـ150 ألف جنيه، مشيرا إلى أن استصلاح الـ90 ألف فدان يحتاج إلى 18 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.
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