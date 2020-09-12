عاجل .. رئيس الوزراء : البناء غير المخطط بلغ 50% من الكتلة السكنية

وعرض مدبولى خلال لقاء له مع عدد من الإعلاميين بمحافظة القليوبية، مجموعة من الصور للأراضى الزراعية التى تم الاعتداء عليها بمدينة الخصوص، مشيرا إلى أن البناء العشوائى يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ولفت مدبولى، إلى أنه فى عام 2011 كان عدد العزب والتوابع والكفور 5 آلاف، أما الآن فقد وصل إلى 32 ألف عزبة وكفر ونجع، والتى جرى إقامتها وسط الأراضى الزراعية، ما يمثل ضغط على الدولة المصرية.

وأشار مدبولى، إلى أن مصر تواجه تحدٍ كبير على مدار 40 سنة، وكان من السهل على الحكومة عدم التدخل فى هذا الملف نظرا لحساسيته، مؤكدا أن البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية بمصر، موضحا أن هناك إرادة سياسية لتطوير البلاد، ولو استمر هذا الوضع لن نلاحق تقديم الخدمات للمواطنين.

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وأكد مدبولى، أن القانون يجرم البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الهدف من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو مساعدة المواطنين.