عاجل .. مدبولى : مدينة الخصوص نشأت على أراض زراعية وتحولت إلى كتلة خرسانية

وأضاف مدبولى، خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، اليوم السبت، أنه من المفترض أن تتدخل الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحى وغاز طبيعى وكهرباء، ليكون هناك أدنى مستويات المعيشة، وهو ما يحظى بالتعقيد الشديد.
وأوضح أنه لا يمكن توصيل الغاز الطبيعى لمناطق شوارعها بهذه المساحة، وهو ما يؤكد أن البناء العشوائى يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن الأراضى الزراعية ستتحول إلى كتل عشوائية حال عدم مواجهة مخالفات البناء، لا سيما وأن الدولة ستضطر إلى بناء الخدمات على أراض زراعية لحل مشاكل المواطنين.
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