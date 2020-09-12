مدبولى : إضافة 180 ألف متر أحوزة للمدن والقرى لتكفى 24 مليون مواطن حتى 2030

وأضاف مدبولى، خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، اليوم السبت، أن الدولة الآن همها وقف البناء المخالف، خصوصًا وأن الدولة تفكر فى مستقبل مصر، مؤكدًا أن الحكومة ليست بمعزل عن الشارع.
وتابع: "لو حدثت أى كارثة لن تستطيع سيارات الإطفاء الدخول للكتل العشوائية"، مؤكدًا أن الدولة من 2008 إلى 2009 وسعت الأحوزة العمرانية، مؤكدًا أنه تم إضافة 180 ألف متر أراضى أحوزة للمدن والقرى لتكفى 24 مليون مواطن لعام 2030.
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