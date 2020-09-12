الهجرة تواصل تدريب مدرسات الفصل الواحد للتوعية بمخاطر السفر غير الشرعى

وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم السبت، أن مواصلة التدريب تأتى فى إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم، على استمرار مجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة فى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

بدوره، قال اللواء أ.ح هنرى إميل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهجرة غير الشرعية، إنه قد تم انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مدرسات الفصل الواحد فى محافظة مطروح، باعتبارها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 1 حتى 7 سبتمبر الحالى.

وأضاف أنه تم فيها استهداف 8 مدرسين من 8 مدارس مجتمعية بالمحافظة، وهى مدارس "أولاد عميرة، أبوكشوك، أولاد فهيد، أولاد الجبالى، أبوشهبة، نجع الملاح، النجيلة وعمرو بن العاص"، حيث اشتملت فعاليات البرنامج على 5 أيام تدريبية يسبقها يوم واحد لكل محافظة لتدريب الميسرات على تحميل تطبيق التواصل عن بعد وشرح كيفية استخدامه على الأجهزة اللوحية المخصصة لذلك، بالتعاون مع مركز معلومات برنامج الغذاء العالمى.

وأوضح أن الإعداد المبكر لمدرسات الفصل الواحد، يأتى استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد بتنمية مهاراتهن فى توعية النشء بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية الآمنة، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة فنية تعبر عن مدى استيعايهن لخطورة الهجرة غير الشرعية.

وفى السياق ذاته، قال وائل فرّاج مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، إن التدريب العملى للمدرسات والمدرسين يعقبه تقييم عملى، لقياس مدى الجاهزية لنقل الرسالة لتلاميذ المدارس وأسرهم، بالمحافظات، مضيفًا أن التدريب نجح فى منح الميسرات المزيد من الثقة فى النفس، والقدرة على فهم أعمق للمشكلة وتبادل الأسئلة حولها، لتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز القدرة الوطنية على توفير البدائل الآمنة.

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وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التدريب تأتى استكمالاً لتدريب وتأهيل نحو 83 مدرسة بمحافظات أسيوط وقنا والأقصر، حيث تمت توعية 48 من مدرسات الفصل الواحد بمحافظة الأقصر، و20 مدرسة من المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسى الواحد بأسيوط، باستخدام برامج التواصل عن بُعد، فى مراكز البدارى، ساحل سليم، أسيوط، أبنوب وأبوتيج خلال الفترة من 13 حتى 20 يوليو 2020.

وتم تنفيذ البرنامج الثانى عن بعد بمحافظة قنا خلال الفترة من 23 حتى 30 أغسطس 2020، تم خلالها تدريب 15 مدرسا ومدرسة من 4 مدارس بمركز أبوتشت: "سمهود، النواهض، الخوالد والمعيصرة" و6 مدارس بمركز نقادة "الشمس، الرحمن، أحباب الله، نجع القرية، المروان حسن والنهضة" بإجمالى 10 مدارس من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد.