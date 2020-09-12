”الهجرة” تواصل تدريب مدرسات الفصل الواحد بمحافظة مطروح للتوعية بمخاطر غير الشرعية

هنري إميل: المرحلة الثانية من تدريب المدرسات تم تنفيذها بمطروح لأنها من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

وائل فراج: دربنا 83 مدرسة بالمرحلة الأولى ومستمرون في التوعية بباقي المحافظات

في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على استمرار مجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة في ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، تواصل الوزارة البرنامج الأول ضمن المرحلة الثانية من تدريب مدرسات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي "WFP" ، لتدريب وتوعيات مدرسات الفصل الواحد بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة بإجراء محاضرات عن بُعد، بديلًا عن اللقاءات المباشرة، ضمن التدابير الاحترازية المتبعة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

من ناحيته، أوضح اللواء أ.ح هنري إميل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهجرة غير الشرعية، انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مدرسات الفصل الواحد فى محافظة مطروح، باعتبارها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 1 سبتمبر الجاري حتى 7 سبتمبر 2020، مضيفًا أنه تم فيها استهداف عدد 8 مدرسين من 8 مدارس مجتمعية بالمحافظة، وهي مدارس: (أولاد عميرة – أبوكشوك – أولاد فهيد – أولاد الجبالى – أبوشهبة – نجع الملاح – النجيلة – عمرو بن العاص)، حيث اشتملت فعاليات البرنامج على خمسة أيام تدريبية يسبقهم يوم واحد لكل محافظة لتدريب الميسرات على تحميل تطبيق التواصل عن بعد وشرح كيفية استخدامه على الأجهزة اللوحية المخصصة لذلك، بالتعاون مع مركز معلومات برنامج الغذاء العالمى.

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وتابع هنري أن الإعداد المبكر لمدرسات الفصل الواحد، يأتي استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد بتنمية مهاراتهم فى توعية النشء بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية الآمنة، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة فنية تعبر عن مدى استيعايهم لخطورة الهجرة غير الشرعية.

التفاصيل عبر موقعنا :

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/newsdetails.aspx?ArtID=874