محافظ القليوبية: 175496 حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ 2011

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الحكومة تتصدى بكل حزم لأية محاولات جديدة للبناء المخالف، الذي يمثل تكريسا للعشوائية ويقوض جهود الدولة الرامية إلى مواجهة العشوائيات، ونقل سكانها إلى تجمعات سكنية حضارية وآمنة وصحية، مشيرا إلى أن ذلك يظهر جليًا في المشروعات القومية للإسكان كبديل للعشوائيات التي شرفها بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية، ولا يزال يتم تنفيذ العديد من تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.. ألقى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية كلمة استهلها بإعرابه عن سعادته للمتابعة المستمرة التي يوليها رئيس مجلس الوزراء للملفات ذات الأهمية التي تمس مصالح المواطنين، والتي من بينها ملف التصالح في مخالفات البناء.