بعد فقد 400 ألف فدان.. رئيس الوزراء: الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية

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وألمح مدبولي، إلى أن استصلاح الأراضي سوف يستغرق مننا وقتا طويلا؛ لأنها ستكون في أراضٍ بعيدة، متابعا "أن الدولة تسعى لإصلاح الأخطاء الممتدة عبر عقود طويلة"، وأن الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.
وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام والإسكان والزراعة.
كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي جمال عنايات وحسين زين، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي مصطفي بكري، وأحمد باشا.
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