مدبولى: قانون التصالح في مخالفات البناء وقتي لتقنين الأوضاع

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء: إن استمرار مخالفات البناء تكبد الدولة خسائر هائلة؛ لافتا إلى أن البناء المخالف يكلف الدولة أموالا طائلة من أجل توصيل الخدمات والمرافق للأبنية المخالفة .

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم،أن الحكومة تحاول حل مشكلات مخالفات البناء لافتا إلى أنه من الناحية التشريعية جميع القوانين تجرم البناء على الاراضي الزراعية ، وان هناك قوانين تقر هدم البناء المخالف وتجرم التعامل عليه.

وقال مدبولي ان قانون التصالح على مخالفات البناء قانون وقتي لافتا إلى أن الهدف منه تقنين الأوضاع وتوصيل المرافق وإدخاله في المنظومة الكاملة للبناء في مصر.

وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام والإسكان والزراعة.

كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي جمال عنايات وحسين زين،رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الاعلامي مصطفي بكري