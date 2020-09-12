من أجل مستقبل مصر.. رئيس الوزراء: الدولة لن تغض البصر عن ملف نزيف الأراضي الزراعية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ان الدولة حاليا لن تغض البصر على ملف نزيف الأراضي الزراعية لافتا ان في سبعينات القرن الماضي تركوا هذا الملف لمن يأتي بعدهم مما ادى الى تفاقم المشكلات ، مشيرا إلى ان الحل الأسهل هو غض البصر كما كان في السابق ولكننا اقتحمنا المشكلة من اجل مستقبل مصر.
وأضاف مدبولي خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين اننا يجب ان نوقف نزيف الأراضى الزراعية مشيرا الى ان الدولة وسعت أحوزة عمرانية جديد بنسبة ١٦٠ ألف فدان من الاراضي الزراعية تم اضافتهم للاحوزة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية حتى عام ٢٠٣٠.
واضاف رئيس الوزراء ان منطقة مثل حي الخصوص إذا اندلعت به حريق لا تستطيع سيارات الإسعاف أن تدخل إلى المكان الذي اندلع به الحريق بسبب ضيق الشوارع .
واكد مدبولي انه منذ ٢٠١١ كان عدد العزب وتوابعها ٢٧ الف عزبة وتابع اليوم اصبح ٣٢ الف لافتا ان هناك ٥ الاف كتلة مشبها ظهرت خلال الفترة الماضية وسط الاراضي الزراعية .
وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام و الاسكان والزراعة.
كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي جمال عنايات وحسين زين،رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الاعلامي مصطفي بكري واحمد الباشا
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