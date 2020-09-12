مدبولى: البناء العشوائي يعرقل جهود الدولة لتوصيل الخدمات للمواطنين

عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تم تصويره في مدينة الخصوص من ضمن مواجهة ملف التصالح على مخالفات البناء، لافتا أن كل هذه المساكن مخالفة؛ لافتا أنه بسبب ضيق الشوارع في هذه المنطقة التي لم تكن ضمن خطة التعمير في الدولة، مشيرا الى أنه بسبب البناء العشوائي لا نستطيع توصيل الغاز الطبيعي لمثل هذه المساكن.

وأضاف خلال لقائه بالإعلاميين والصحفيين ان البناء العشوائي يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين مثل الغاز والمدارس والمستشفيات، لافتا أنه لحل مشكلة الخصوص وإيصال الخدمات سنضطر لتقديم الخدمات أن نبني سكنا بديلا لفتح شوارع في هذه المنطقة.

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وأشار مدبولي إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ زيارات ميدانية على أرض الواقع لتوضيح حجم الخسائر .

وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام والإسكان والزراعة.

كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي جمال عنايات وحسين زين،رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي مصطفى بكري.