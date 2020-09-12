مدبولى: البناء العشوائي يعرقل جهود الدولة لتوصيل الخدمات للمواطنين

وأضاف خلال لقائه بالإعلاميين والصحفيين ان البناء العشوائي يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين مثل الغاز والمدارس والمستشفيات، لافتا أنه لحل مشكلة الخصوص وإيصال الخدمات سنضطر لتقديم الخدمات أن نبني سكنا بديلا لفتح شوارع في هذه المنطقة.
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وأشار مدبولي إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ زيارات ميدانية على أرض الواقع لتوضيح حجم الخسائر .
وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام والإسكان والزراعة.
كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي جمال عنايات وحسين زين،رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي مصطفى بكري.
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