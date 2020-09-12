نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مهندسي القاهرة" توقع عقد المرحلة الثانية من إنشاء نادي النقابة بالقاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد أعضاء مجلس نقابة مهندسين القاهرة، حفل توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية (ب) من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة بمقر النادي، وذلك في إطار حرص نقابة مهندسين القاهرة علي تقديم الخدمات الاجتماعية للمهندسين وأسرهم وبرعاية وتوجيهات معالي السيد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وموافقة أعضاء هيئة المكتب والمجلس الاعلي على إستكمال مراحل أعمال إنشاء النادي.

وحضر الحفل المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، وبحضور المهندس عادل عبد العزيز رئيس جهاز التجمع الثالث، والمهندس هشام المهدي رئيس الإدارة المركزية للأمن بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وأعضاء مجلس نقابة مهندسين القاهرة وأعضاء مجلس إدارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد المُتعاقد معها.

وافتتح الحفل باّيات من الذكر الحكيم وعقب ذلك ألقي المهندس حسام عبده نائب رئيس نادي القاهرة الجديدة، كلمته والذي أكد فيها على قيام مجلس نقابة مهندسين القاهرة بالعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال انشاء النادي وافتتاحه في اقرب وقت لاستقبال السادة المهندسين.

وفي كلمته أشار المهندس الإستشاري هشام أبو سنه رئيس نقابة مهندسين القاهرة، إلي إنه تم الإنتهاء من اعمال المرحلة الاولي للنادي وجاري العمل علي نهو اعمال المرحلة الثانية (أ) والتي شملت منطقة الملاعب وأعمال الشبكات والبدء فى اعمال انشاء المبنى الاجتماعي واليوم يتم توقيع عقد انشاء المرحلة الثانية (ب) وذلك حرصًا من مجلس النقابة علي توفير الخدمات الاجتماعية للسادة المهندسين واسرهم.

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وأضاف رئيس نقابة مهندسين القاهرة أن المرحلة الثانية (ب) من إنشاء نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة تشمل استكمال اعمال المبني الاجتماعي ومبني قاعة الاحتفالات بالقطعة (6أ) بتكلفة مالية تقدر بقيمة 26 مليون جنية.

ومن جانبه أشاد السيد المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية، بالدور الذي يقوم به مجلس نقابة مهندسين القاهرة في سرعة إنهاء وانجاز نادي عظيم يليق بالسادة المهندسين في منطقة حيويه كالقاهرة الجديدة مؤكدا ثقة هيئة المكتب والمجلس الاعلي لنقابة المهندسين المصرية في سير مجلس نقابة مهندسين القاهرة بخطي ثابته نحو تطوير الخدمات التي تقدمها للسادة المهندسين.

وفي نفس السياق قالت السيدة المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، أن مجلس نقابة القاهرة وعلي رأسهم المهندس الاستشاري هشام أبو سنة يسعي بكل قوته للحفاظ علي مكتسبات وموارد النقابة والتي منها أرض نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة.

ومن جانبه أعرب المهندس إيهاب حسن رئيس مجلس ادارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، عن سعادته للتعاون مع مجلس نقابة مهندسين القاهرة، مشيرًا الي صعوبة واهمية العمل نظرًا لأن العمل يتم في قلب بيت المهندسين مما يدعو إلي مزيد من الدقة والحرص الزائد في اتمام الأعمال ونحن نخدم بيتنا مبديًا سعادته بهذا الإحتفال.

وعقب حفل توقيع العقد تم عمل جوله بنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة للوقوف علي آخر ماتم من إنجاز للأعمال بالنادي.