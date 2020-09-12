عاجل .. رئيس الوزراء : مليون مواطن تقدموا لطلب التصالح حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا بد أن يعى كل مواطن أن ضياع قيراط من الأراضى الزراعية يمثل خطرا على الأمن الغذائى، بالإضافة إلى أنه يشكل عبء كبير على الدولة المصرية.





وأضاف مدبولى خلال لقاء له مع عدد من الإعلاميين بمحافظة القليوبية، أن تقنين الأوضاع فى مخالفات البناء يصب فى صالح المواطن، وتم تسعير قيمة التصالح من 50 جنيها إلى 2000 جنيه كأحد أقصى للمتر، مشيرا إلى أن المجلس تلقى شكاوى عدد من المواطنين بشأن أسعار التصالح، وبالفعل تحركت الحكومة لحل هذه الإشكالية. وأشار مدبولى، إلى أنه من 2011 حتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان، وتقدم مليون مواطن لطلب التصالح حتى الآن، مطالبا المواطنين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة. وقال مدبولى، إن توجيهات القيادة السياسية تمثلت فى مراعاة البعد الاجتماعى فى قيمة التصالح، بالإضافة إلى استلام أى أوراق ثبوتية حتى استكمال الباقى، وتم إتاحة شهرين بعد 30 سبتمبر حتى استكمال جميع المستندات. Advertisements

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