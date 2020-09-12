الاثنين.. قطع المياه عن أكثر من 11 منطقة بالقاهرة

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وأضافت الشركة، فى بيان صحفى، أن ذلك نظراً لقيام الشركة الوطنية للطرق بتنفيذ أعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.
وأشارت الشركة، إلى أن انقطاع المياه عن المناطق التالية: (هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية).
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