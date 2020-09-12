محافظ الجيزة : لجنة لدراسة تخفيض قيم التصالح

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، تسهيل الإجراءات على المواطنين فى استلام طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء بصورة البطاقة أو صوره عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات قبل انتهاء المهلة المحددة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء التى تم وضعها، ودراسة تخفيضها لتحفيز المواطنين.





أضاف راشد، خلال زيارة لحى بولاق الدكرور ومكتب خدمة المواطنين وتبسيط الاجراءات بمركز ومدينة أبو النمرس لمتابعه الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء، أنه سيتم تقييم مبالغ التصالح وفقا للبعد الاجتماعى والطابع الشعبى بكل حى ومركز ومدينة تابع للمحافظة، للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدداً من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزا لهم.

وأشار، بحسب بيان نشرته محافظة الجيزة على صفحتها بـ"فيسبوك"، إلى أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية، فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنية للمتر السكنى، وتم مسبقا وضع قيم تتوائم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة، مطالبا المواطنين بسرعه التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، وفى حال تخفيض القيمه السعرية لأى منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددو جدية التصالح، فى الفترة السابقة، وسيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ التحاور مع الموظفين داخل المركز التكنولوجى للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم على أكمل موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين، وإنجاز العمل موجها رؤساء الأحياء والمراكز بدعم المراكز التكنولوجية بموظفين إضافيين لتقليص المده الزمنية التى يقضيها المواطن داخل المركز، واستيعاب أكبر قدر من المواطنين يوميا، فى ظل الكثافة التى تشهدها المراكز التكنولوجية يومياً لتوافد المواطنين عليها.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات، التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهاً باتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين الذين سبق أن تقدمو بطلبات التصالح على مخالفات البناء.

ووجه المحافظ إنذار إلى أحد الموظفين بالمركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور، وذلك بعد تلقى شكوى أحد المواطنين بالتعامل غير اللائق معه من قبل الموظف، مشددا على أنه فى حال تكرار المخالفة سيتم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق.