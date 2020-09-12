وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون وتبادل الخبرات

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع سيرجى ترينتيف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، اليوم السبت، التعاون الزراعى وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات فى مجال إنتاج التقاوى والمعدات والبحوث الزراعية، وتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق مع نظيره البيلاروسى، خلال زيارته لمصر مع رئيس بيلاروسيا فى فبراير الماضى.





أكد القصير، أن المعدات البيلاروسية لها سمعه طيبه بالسوق المصرى، وأن هناك تعاون قائم بالفعل فى هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعى المصرى والشركات العاملة بيلاروسيا، وهناك عدد من المعارض للمعدات البيلاروسية الزراعية، تم إنشائها فى عدد من المدن المصرية، إلا أنه شدد فى الوقت نفسه على أهمية إنشاء مراكز لصيانه هذه المعدات، حتى يكون هناك استفادة قصوى من هذا التعاون. وأشار السفير البيلاروسى، أن مصر تمثل حجر الزاوية بمنطقة الشرق الأوسط ونافذة للانطلاق نحو إفريقيا، وأن هناك تعاون قائم بالفعل بين وزارة الإنتاج الحربى، وبعض الشركات العاملة فى بيلاروسيا، فى هذا المجال، كما أن بلاده ترغب فى توسيع علاقات التعاون مع مصر بقطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوى والبحوث الزراعية.

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