وزيرة الصحة : انتهينا من خطة الرجوع للمدارس بكل تفاصيلها

وأضافت زايد، خلال فيديو بثته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أنها اجتمعت مع وزير التعليم لوضع خطة الرجوع للمدارس منذ شهر، وتم الانتهاء من الخطة بكل تفاصيلها.
وأوضح أن الخطة تتضمن المعلم والمدرسة والطالب والأسرة وطابور الصباح وكيفية الإبلاغ عن حالات الاشتباه وتقصى نسب الغياب وتتبع المصابين بكورونا حتى لا يكون لديهم أطفال فى المدارس.
وأشارت إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بالتعاون بين وزارتى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الغرف الموجودة بالمحافظات ويتم التنسيق بينهم بشكل كامل.
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