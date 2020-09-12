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وزيرة الصحة : انتهينا من خطة الرجوع للمدارس بكل تفاصيلها

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فهمى غالى 2020-09-12 12:39 0 تبليغ

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة فى تنسيق مستمر مع وزارة التعليم منذ قرار غلق المدارس والتنسيق لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأضافت زايد، خلال فيديو بثته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أنها اجتمعت مع وزير التعليم لوضع خطة الرجوع للمدارس منذ شهر، وتم الانتهاء من الخطة بكل تفاصيلها.

وأوضح أن الخطة تتضمن المعلم والمدرسة والطالب والأسرة وطابور الصباح وكيفية الإبلاغ عن حالات الاشتباه وتقصى نسب الغياب وتتبع المصابين بكورونا حتى لا يكون لديهم أطفال فى المدارس.

 

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وأشارت إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بالتعاون بين وزارتى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الغرف الموجودة بالمحافظات ويتم التنسيق بينهم بشكل كامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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