صور .. نائب محافظ سوهاج يتفقد قافلة مكافحة مسببات العمى بشندويل

وذلك ضمن فعاليات مبادرة رد الجميل والتى تقدم مجموعة من الخدمات والمساعدات بالقرية ومن بينها قافلة "طاقة نور لبكرة" لتوقيع الكشف الطبى، وتقديم الأدوية والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف مديريتى التضامن الاجتماعى والصحة بالمحافظة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، والدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأعرب القاضى عن تقديره للقائمين على القافلة الطبية من مؤسسة صناع الخير للتنمية، موجها بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع القطاع الحكومى لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، لافتا إلى تعاون جميع أجهزة المحافظة لدعم القافلة فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بالمؤسسة الشكر لمحافظ الإقليم، ونائب المحافظ على دعم مبادرة رد الجميل "طاقة نور لبكرة"، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف على 930 مواطن من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتم صرف العلاج لعدد 436 من الأهالى.

كما تم تشخيص إحتياج 245 حالة لنظارات طبية، واحتياج عدد كبير من الحالات لعمليات جراحية مختلفة جارى حصرها استعداد لتسليم النظارات، وإجراء العمليات الجراحية قريبا.