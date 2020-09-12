إنفوجراف.. قرارات وتصريحات مهمة لرئيس الوزراء عن مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، والإعلاميين فى القليوبية، لعرض نتائج وجهود الحكومة فيما يتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.





وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز ما جاء خلال المؤتمر من قرارات وتصريحات. وقال مدبولى، إن مصر فقدت 400 ألف فدان على مدار سنوات، منهم 90 ألف فدان من عام 2011 حتى الآن من أخصب الأراضى الزراعية فى العالم.

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