عاجل.. مدبولى: توجيه رئاسى بأن يكون تصالح البناء فى الريف بـ 50 جنيها للمتر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بأن يكون التصالح فى جميع مخالفات البناء فى الريف المصرى هو الحد الأدنى المقرر للتصالح وهو 50 جنيهًا للمتر.





وأضاف مدبولى، خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، اليوم السبت، أن توجيه الرئيس للتيسير على المواطنين بسبب ظروفهم المعيشية. وأوضح أن القيمة السوقية قد تكون أعلى، ولكن ما يهم الدولة هو تقنين الوضع.

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