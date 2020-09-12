«السكة الحديد» والمترو تعلنان وظائف جديدة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تعيين 150 مهندس و1000 فنى من عدد من التخصصات المختلفة. ووفقًا لبيان الهيئة فان التقدم للوظائف فى الفترة من 12- 26 سبتمبر2020‪ وأكدت الهيئة أن جميع تفاصل إعلان الوظائف على (بوابة الوظائف الحكومية) ويمكن لطالبي الوظيفية الإطلاع على الرابط الآتي http://jobs.gov.eg/Pages/jobsposts.aspx وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق أمس عن حاجتها للتعاقد على ٢٢٧ وظيفة هندسية بمختلف التخصصات بحد اقصى للسن ٢٨ سنة وتقدير جيد جدا .

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