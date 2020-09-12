مدبولي: قيمة التصالح في مخالفات البناء بالريف لأي مبنى 50 جنيها

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تسجيل مليوني حالة مخالفة بناء على ٩٠ ألف فدان، مشيرا إلى أنه تقدم حتى الآن مليون حالة فقط، لافتا إلى أن المواطن لديه فرصة ذهبية لتقنين أوضاعه.
وأضاف "مدبولي"، أثناء لقائه مع الصحفيين والإعلاميين، إن الحكومة لديها مرونة لتحقيق صالح المواطن، موجهًا رسالة إلى المخالفين "أسرعوا في تقديم أوراقكم لتقنين أوضاعكم.. قيمة التصالح في الريف لأي مبني هو ٥٠ جنيهًا للتصالح"، لافتا إلى أن هذا هو الحد الأدني للتصالح، وأن الحكومة تعمل على تحقيق مصلحة المواطن.
وحضر اللقاء عدد من الوزراء، ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام والإسكان والزراعة.
كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي جمال عنايات وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي مصطفي بكري.
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