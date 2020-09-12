مدبولي: الدولة لن تسمح بالبناء على قيراط واحد من الأراضي الزراعية مستقبلا

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان تقنين أوضاع مخالفات البناء يهدف لتحقيق صالح المواطن، لافتا إلى انه عندم يكون البناء مقنن سيرتفع سعر العقار ويستطيع بيعه.

وأضاف مدبولي ان الدولة لن تسمح ببناء قيراط واحد على الاراضي الزراعية في المستقبل، مشيرا الى ان البناء على الاراضي الزراعية سيخلف وراءه مشكلات كبير منها اننا قد لا نستطيع الحصول على المأكل بسبب عدم وجود اراضيً زراعية.

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وأوضح رئيس الوزراء، خلال لقاء عقده مع عدد من الكتاب والصحفيين اليوم، ان توصيل المرافق والخدمات للمخالفين يهدر الاف الأفدنة ويعرض الامن الغذائي للخطر، لافتا إلى ان الدولة تحاول مواجهة البناء على الاراضي الزراعية .

وقال مدبولي اننا راعينا البعد الاجتماعي في التصالح على مخالفات البناء ، لافتا إلى ان التخفيضات وصلت الى ٧٠٪؜ في بعض المحافظات ، مشيرا الى ان الدولة قدمت تسهيلات للمتقدمين ايضا منها الأوراق المطلوبة و عدم وحود مكتب هندسي ويكفي مهندس نقابي.

حضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام و الاسكان والزراعة.

كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي جمال عنايات وحسين زين،رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الاعلامي مصطفي بكري.