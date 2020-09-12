رئيس الوزراء: 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري

وأضاف مدبولي خلال كلمته، كلمته مع الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء بمحافظة القليوبية،، أن الدولة في تحد كبير أمام ملف المخالفات وقانون التصالح، وأن هذا الملف أثار الكثير من الجدل والتساؤلات وأثار غضب آخرين.
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وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة في سباق شاق جدا لملاحقة المخالفين وإنهاء تلك المخالفات، للحفاظ على الأراضي الزراعية ورؤية الدولة في التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن مشكلة البناء العشوائي تواجهها مصر منذ السبعينيات، لافتا إلى أن القيادات السياسية السابقة لم يكن لديها البدائل الاقتصادية، أو الرغبة في خوض ملف بتلك الدرجة من التعقيد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة إذا غضت طرفها عن هذا الملف سيسوء الوضع كثيرا، وسيكون مستقبل مصر سيئا في العشرين عامًا المقبلة.
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