رئيس الوزراء: 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري ٥٠ جنيها فقط .

وأضاف مدبولي خلال كلمته، كلمته مع الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء بمحافظة القليوبية،، أن الدولة في تحد كبير أمام ملف المخالفات وقانون التصالح، وأن هذا الملف أثار الكثير من الجدل والتساؤلات وأثار غضب آخرين.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة في سباق شاق جدا لملاحقة المخالفين وإنهاء تلك المخالفات، للحفاظ على الأراضي الزراعية ورؤية الدولة في التنمية الشاملة.