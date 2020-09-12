خلال لقائه مع السفير.. وزير الزراعة يطالب بإنشاء مراكز لصيانة المعدات البيلاروسية

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع سيرجي ترينتيف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات في مجال إنتاج التقاوي والمعدات والبحوث الزراعية، وتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق مع نظيره البيلاروسي خلال زيارته لمصر مع رئيس بيلاروسيا في فبراير الماضي.

وأكد القصير أن المعدات البيلاروسية لها سمعه طيبة بالسوق المصرية، وهناك تعاون قائم بالفعل في هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري والشركات العاملة بيلاروسيا، وهناك عدد من المعارض للمعدات البيلاروسية الزراعية تم إنشاؤها في عدد من المدن المصرية، مشددا في الوقت نفسه على أهمية إنشاء مراكز لصيانة هذه المعدات حتى يكون هناك استفادة قصوى من هذا التعاون.

من جانبه، قال السفير البيلاروسي إن مصر تمثل حجر الزاوية بمنطقة الشرق الأوسط ونافذة للانطلاق نحو أفريقيا، وإن هناك تعاونا قائما بالفعل بين وزارة الإنتاج الحربي وبعض الشركات العاملة ببيلاروسيا في هذا المجال.

وأضاف أن بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والبحوث الزراعية.