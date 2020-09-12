الحكومة : خصم ٢٥٪؜ من قيمة التصالح على مخالفات البناء للدفع الكاش

واضاف مدبولي- خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين- ان الحكومة لن تسمح بالبناء المخالف مرة اخرى، موضحا ان وزارة الداخلية هي المنوط به عدم اقامة اي مخالفة بناء وذلك ،بالتعاون مع القوات المسلحة.

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وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام و الاسكان والزراعة.

كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي أحمد موسى ، والإعلامى جمال عنايات وحسين زين،رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الاعلامي مصطفي بكري