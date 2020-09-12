الارشيف / أخبار مصرية

الحكومة : خصم ٢٥٪؜ من قيمة التصالح على مخالفات البناء للدفع الكاش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
واضاف مدبولي- خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين- ان الحكومة لن تسمح بالبناء المخالف مرة اخرى، موضحا ان وزارة الداخلية هي المنوط به عدم اقامة اي مخالفة بناء وذلك ،بالتعاون مع القوات المسلحة. 

إقرأ أيضا

وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام و الاسكان والزراعة. 

كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي أحمد موسى ، والإعلامى جمال عنايات وحسين زين،رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الاعلامي مصطفي بكري 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحكومة : خصم ٢٥٪؜ من قيمة التصالح على مخالفات البناء للدفع الكاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا